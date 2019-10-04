歐客佬歡慶10周年，祭出咖啡豆買一送一、消費滿額摸彩等優惠活動。(林欣儀攝)

隨著咖啡市場擴張，咖啡業者對頂級精品咖啡豆的追求也不斷提升，連鎖咖啡品牌「歐客佬咖啡農場」繼去年以每磅803美元高價標得咖啡界奧斯卡、巴拿馬艾利達莊園的藝伎咖啡，今年再以每磅1029美元、折合新台幣3萬1000元價格標下藝伎咖啡，堪稱天價。

巴拿馬艾利達莊園（Panama Elida Estate）藝伎（Geisha）咖啡有「咖啡界奧斯卡」美稱，廣受許多喜愛頂級咖啡族的愛戴，而歐客佬咖啡農場積極深耕頂級精品咖啡市場，以每磅3萬1000元天價標下今年藝伎咖啡豆，折算下來，一杯咖啡的零售成本價高達4300元，同時，歐客佬也標下2017年創下最貴咖啡紀錄的巴拿馬翡翠莊園（Panama Hacienda La Esmeralda）藝伎（Geisha）咖啡、2015 創下全球最貴咖啡紀錄的瓜地馬拉茵赫特莊園小摩卡（Mokka）。

除瞄準世界頂級咖啡，業者也在世界各地輔導咖啡小農、以高價收購優良咖啡豆，並致力於提升當地教育、醫療、生活品質，盼透過產區永續經營的方式，與「全世界小農、莊園主站在一起」。

配合歐客佬10周年慶，業者也祭出全館咖啡豆「買1送1」優惠回饋、此優惠到10月20日止，此外，消費滿300元即可參加摸彩、消費滿3000員還能參加抽獎，獎品包括IPHONE11、現金10萬元等，若單筆咖費豆消費金額達1萬元則加碼送史上最高單價藝伎咖啡20公克，數量有限、送完為止。

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