桃園警分局邀集轄區里鄰長、義警民防、巡守隊等參加反賄選宣導。(桃警提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局邀集轄區里鄰長、義警民防、巡守隊等參加反賄選宣導。(桃警提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園地檢署主任檢察官李允煉還特地準備小禮物有獎徵答，互動熱絡。(桃警提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園地檢署主任檢察官李允煉還特地準備小禮物有獎徵答，互動熱絡。(桃警提供／蔡依珍桃園傳真)

因應明年1月總統、副總統及立委選舉，桃園警分局4日舉辦反賄選宣導，邀請轄區里鄰長、義警民防、巡守隊參加，主講的桃園地檢署主任檢察官李允煉還特地準備小禮物有獎徵答，互動熱絡，呼籲選民一起成為反賄選尖兵。

選舉期間治安維護工作及防制賄選行為至關重要，桃園警察分局4日10時舉辦「總統、副總統暨立法委員選舉治安維護任務講習暨反賄選宣導」，邀集轄區里鄰長、義警民防、巡守隊等，進行選舉期間治安維護任務分工進行討論及意見交換，並宣導反賄選工作。

宣導會特別邀請桃園地檢署主任檢察官李允煉及桃園市調處副處長李佳宜主講，為在場人員闡述賄選行為違法要件及所應付刑責，讓所有人對於反賄選工作有更進一步瞭解，李允煉還準備小禮物有獎問答，提升聽講興趣，大家搶著舉手，現場氣氛熱烈。

桃園警分局長黃炳訓表示，警方結合民力共同投入選舉治安維護及反賄選工作，必能使任務順利圓滿，號召民眾一起加入反賄選行列。

(中時 )