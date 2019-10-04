曾犯下「處山雙屍命案」的前10大槍擊要犯藍信祺，日前領表登記參選2020總統，他3日在臉書開直播狂罵網紅「館長」陳之漢：「你就一條狗」，還嗆：「不高興出來單挑」，超狂發言不到一天就吸引逾5萬人觀看，近千人留言蓋樓。

藍信祺直播一開始就痛批「館長」，是「民進黨的暗樁，在愚弄老百姓，整天裝得很強壯，裝什麼東西嘛！我們兩個比劃一下好了，狗就是狗，狗怎麼跟老虎咧？我這雙手不用帶拳套跟你比一下好了，讓你看一看什麼叫老虎啊！」

藍信祺在臉書表達對館長的言行與支持民進黨的不滿。（圖／翻攝自臉書）

藍信祺愈說愈激動：「狗就是狗你知道嗎？狗只會叫，老虎是宰了你吃掉。幾個跆拳道很厲害啊！迴旋踢很高啊！我打他們跟打狗一樣啊！」

藍信祺臉書直播槍館長：出來單挑。（取自臉書）

接著痛批「館著」說：「民進黨比國民黨還糟糕，怎會去支持民進黨、助紂為虐呢！」。藍信祺後來拍桌嗆：「你支持一條狗，都不能支持民進黨，不高興單挑啦！讓你看看什麼是老虎。」。

(中時電子報)