廖蓓瑩4日上午宣布將代表國會政黨聯盟參選新竹市下屆立委。（陳育賢攝）

廖蓓瑩（中）4日上午宣布將代表國會政黨聯盟參選新竹市下屆立委。（陳育賢攝）

繼國、民兩大黨與時代力量都相繼宣布推出人選角逐下屆新竹市唯一1席立委席次後，國會政黨聯盟也確定不會缺席竹市戰場，有媒體與公部門背景的廖蓓瑩4日上午在該黨副主席徐欣瑩等多人的支持下宣布參選，並喊出「要給人民過好日子」的問政口號。

廖蓓瑩今天宣布將代表國會政黨聯盟參選下屆新竹市立委，並在東區光復路成立競選服務處，她說很多朋友告訴她，選舉是件很困難的事情，但她相信如果有心願意投入，就會有更多人來幫助，未來會以國家發展、市民福祉為優先，台灣還有很多需要朝野一起克服的事情，包括年金制度，司法改革，長照體系運作發展，稅制與財政的問題，種種的挑戰都需努力。

廖蓓瑩指出，地方上很多朋友都非常關心新竹市的交通建設，包括西濱香山到鳳鼻段的進度，新竹縣市間的聯絡橋梁，市內環狀交通停擺，都讓人憂心不已，這些嚴肅的市政建設課題，也是未來中央和地方要一起合作解決的重點。

她擔任立法委員將致力引進中央資源到新竹市，充實改善交通、醫療、教育、文化、環境等建設，讓新竹市更幸福，同時也將在國會殿堂上努力幫助政府施政步入正軌，讓台灣越來越好。

廖蓓瑩此次提出包括「要給人民過好日子」、「薪資倍增、民生第1」、「兩岸和平、互利雙贏」、「翻轉國會、終止內耗」等口號。

現年45歲的廖蓓瑩有台大外文系，中山大學公共政策碩士班等高學歷，曾任壹周刊副主任、VOGUE、ELLE、美麗佳人雜誌國際中文版主編、國會黨青年部副主任以及新竹縣政府新聞科等媒體、公部門、政黨等多元經歷。

(中時 )