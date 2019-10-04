鮭魚餅豆皮壽司。（周麗蘭攝）

炸蝦毛豆御便當，食材是越光米毛豆飯、炭烤香菇、炸蝦、醋漬小黃瓜。（周麗蘭攝）

斗南鎮農會在石龜火車站前以紫、黃、白、綠四種顏色種植2公頃彩繪田，圖案是白爛貓。（周麗蘭攝）

友善小農生產的「紅冠水雞米」，種者是陳金宏。（周麗蘭攝）

友善小農廖美容種的「友善米」。（周麗蘭攝）

友善小農蕭良晉種的雀樂米。（周麗蘭攝）

斗南鎮農會種稻17年，這幾年轉型不用農藥、化學肥料的友善農耕法，今年成為農糧署的「友善農法審驗單位」，斗南鎮目前約有10公頃友善農法農田，大多種稻米，透過網路行銷。

斗南鎮農會種植一公頃越光米，以友善農耕法不施化肥、農藥，人工除草成本較高，稻米品質甚好，主要供應日式連鎖餐廳，以及高檔百貨公司超市，主攻頂尖客戶群。

供銷部主任張耀裕表示，若農民有意願作友善農耕，可向斗南鎮農會申請審驗，費用全免，通過者可獲得每年每公頃綠色補貼3萬元，彌補人工成本或產量損失。

張耀裕表示，友善農耕與有機耕作的方式完全一致，用意是友善農耕滿三年後就接軌有機耕作，不過友善農耕審驗免費，有機耕作驗證要收費。

斗南鎮申請友善農耕的農田約10公頃，他們並未與斗南鎮農會契作，而是自立品牌以網路行銷，目前有「紅冠水雞米」（陳金宏）、「友善米」廖美容、雀樂米（蕭良晉）。

斗南鎮農會在石龜火車站前以紫、黃、白、綠四種顏色種植2公頃彩繪田，圖案是白爛貓，十月十日連假期間剛好可賞田，現場也會舉辦友善小農市集，召集友善農耕的田主推銷自種自售的農產。

張耀裕表示，為推廣友善農耕米，找廚師開發十二道特色便當，找回便當的靈魂。

(中時 )