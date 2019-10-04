台南山上花園水道博物館10日至13日開幕期間，舉辦一系列熱鬧活動。（劉秀芬攝）

台南山上花園水道博物館10日至13日開幕期間，舉辦一系列活動、常設展、藝文展演、街藝互動、青農市集等，預估將吸引眾多民眾湧入，為避免周邊交通秩序混亂，新化警分局將針對活動會場周邊進行交通疏導管制，活動規畫接駁車前往會場請民眾多加利用，減少停車及塞車的煩惱。

活動期間，台南市政府有增開「綠幹線」、「綠2」、「綠10」及「綠11」公車班次接駁遊客。開車前往之民眾，南下由國3善化交流道接178線公路4公里即可到達，北上由國3、國8新化交流道接台20線6.5公里即可到達。

博物館周邊有規畫多處停車空間，包括178線-博物館大門口至台20線台糖加油站約2.2公里兩側路邊停車、南175線-天后宮牌樓前路口至南177線約4公里兩側路邊停車及博物館東西兩側停車場等。

另於178線在豐德加油站、森霸發電廠站設置接駁點及南175線採隨招隨停方式接駁等2線接駁車來回接送，交通便利請民眾多加利用搭乘大眾交通車前往。

為因應大量人潮，交通疏導管制時間為10月10日至13日9至17時，視交通狀況調整，重點於主幹道178線、南175線、台20線進行交通疏導及管制。本次規畫178線、南175線路邊停車部分，沿線禁止併排停車，將加強取締及拖吊。

另如遇車潮造成壅塞情況，將採單向行車管制疏導，封閉178線往博物館道路，車輛改道由南175線接南177線往台20線方向通行。

有關當日交通最新狀況，新化警分局將透過連線警廣電台廣播，告知用路人掌握最新交通資訊並配合現場員警管制疏導措施。新化警分局呼籲民眾小心駕駛，遵守交通規則，並配合警察指揮疏導作業，以維交通安全與順暢。

(中時 )