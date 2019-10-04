「韓國瑜！凍蒜！」，國民黨參選人韓國瑜的太太李佳芬代夫出征拉票，4日前往基隆參加「重返執政、撥亂反正」黨務幹部輔選會報，同時為宋瑋莉、韓國瑜聯合競選總部揭牌，現場包括立委參選人宋瑋莉、基隆市議長蔡旺璉、總統及立委後援會會長與前台北縣長周錫瑋等，都共同出席聲援韓國瑜。

蔡旺璉進一步指出，韓國瑜待在高雄雙手雙腳都被綁住，沒有資源也無法翻轉高雄，他也為民意非韓不可，並強調，怎能不把韓國瑜放出來，應該讓韓國瑜從高雄市擴大到總統，來進一步領導台灣，「大家說他沒信用，做半年市長就想選總統，但韓國瑜自己根本不知道會贏市長，當初更他根本沒想過會出來選總統。」

後援會會長上台上，激動的指出「現在高雄把韓國瑜困住了，高雄市民惡意的把韓國瑜綁在高雄，但韓國瑜因為高雄資源不足，所以無法翻轉高雄，要讓他出來當選總統，這樣才能把高雄跟台灣，一起翻轉！」

(中時 )