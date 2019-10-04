哈薩克拳手Gennady G. Golovkin。(ELEVEN SPORTS提供)

烏克蘭拳手Sergiy Derevyanchenko。(ELEVEN SPORTS提供)

當哈薩克戰神Gennady G. Golovkin遇上烏克蘭拳王Sergiy Derevyanchenko！10月6日早上9點，ELEVEN SPORTS特別推出「拳王限定通行證」（NT$109），在官網跟APP全台獨家線上直播這場精彩的拳王爭霸賽。

職業拳擊巨星，有微笑殺手稱號的哈薩克戰神GGG Triple G，職業生涯41場僅有1敗，其中有35比賽是KO獲勝，拳王泰森都被他圈粉，而來頭也不小的烏克蘭拳王Sergiy Derevyanchenko在2007年世界業餘拳擊錦標賽中獲得了中量級銅牌，截至2019年8月，Derevyanchenko被跨國拳擊排行榜評為全球第四大最佳活躍中量級。

去年兩人原本有機會對戰，Triple G因為比賽關係沒有接受Derevianchenko的挑戰，而被剝奪IBF腰帶，這一回兩人要來爭奪懸空的IBF拳王頭銜，ELEVEN SPORTS為了回饋舊會員長期以來的支持，不用加購也不用重新購買，直接就可觀賞這場世紀拳擊賽！

另外ELEVEN SPORTS推出「拳王限定通行證」，10/3 12:00～10/6 23:59限時開賣三天，除了收看這場拳王對決外，還可免費觀看ELEVEN SPORTS APP所有賽事一個月，若想回看精彩比賽，也可以享有三天回看！

(中時電子報)