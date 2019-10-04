橫濱DeNA年僅22歲的投手綾部翔，今年7月中遭爆料，在老婆懷孕時與高中生有染，除此之外周刊更報導他曾與18人發生複雜性關係，橫濱隊10月1日將他放到戰力外名單，今日有消息指出他將參加下個月底的海外試訓，希望趁還年輕找到另一條出路。

綾部翔在2015年以第5指名加入橫濱DeNA，2017年10月獲得首次一軍先發機會，20歲生涯初登板就奪勝投，被球團看好是未來球隊主力投手之一。去年才剛結婚，今年就被連環爆料桃色新聞，《文春週刊》就指出在他老婆懷孕期間，不僅和女高中生有性關係，還多達與18名女子，包含寫真女星、球團職員、人妻等，發生不倫關係。

桃色新聞纏身後，綾部翔也終於在1日遭到橫濱球團戰力外釋出，自知在日本應該混不下去，根據日媒《Sanspo》報導，綾部翔不會參加由12球團舉行的聯合試訓，而將參加11月30日在明治神宮球場的海外試訓，希望能獲得海外球團的認可，延續自己的棒球生涯。

綾部翔受訪時表示，「因為我而帶給許多人麻煩，我感到很抱歉，雖然我的人生跌落谷底，不過我依然很喜愛棒球。我想為了自己未來的人生，也為了多累積經驗，挑戰海外職棒。」

(中時電子報)