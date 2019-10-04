榮獲本屆金馬獎最佳劇情長片、導演、女主角等9項大獎入圍的愛情電影《夕霧花園》，由台灣導演林書宇執導，集結金獎雙影后李心潔、張艾嘉與日星阿部寬、約翰漢納（John Hannah）、大衛奧克斯（David Oakes）、林宣妤、陳瓊華等來自馬來西亞、台灣、日本及英國的黃金卡司，譜出一段二戰後感人至深的愛情故事。

在榮登本屆金馬閉幕片之後，《夕霧花園》更入選第24屆釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元，女主角李心潔及導演林書宇也於3日晚登上釜山影展開幕紅毯，李身穿一席金色深V洋裝，仙氣十足，而此次她也是釜山影展的評審之一，為此還特地去做美甲、精心裝扮，更養足精神，要以最好最美的狀態出席這場影壇盛事。

李心潔身穿深V洋裝登上釜山影展開幕紅毯。（甲上提供）

李心潔說：「真的非常開心來到釜山，這次除了我自己演出的作品《夕霧花園》入選，我還要看14部來自各地的電影作品。」不過剛抵達釜山時卻正好遇上米塔颱風的風雨，表示：「拍戲的時候，大家都叫我小太陽，只要我在就會出太陽。」她祈禱天氣放晴，沒想到影展開幕日真的出現藍天白雲的好天氣。電影11月29日在台上映。

(中時 )