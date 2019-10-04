韓國最大娛樂公司S.M.Entertainment受國際音樂品牌Capitol Music Group（CMG）、CAROLINE邀約合作，推出史上最夢幻的組合「SuperM」，並在4日正式全球發佈首張專輯《SuperM》，成員由SHINee泰民、EXO的伯賢和KAI、NCT 127的泰容和Mark以及WayV的Lucas和Ten等7名成員集結而成。

SuperM全團一字排開陣容超豪華。（環球提供）

SuperM不僅即將登上美國著名電視脫口秀節目《艾倫秀》，之後更在北美地區展開一系列巡迴演出，以「KPOP的復仇者聯盟」姿態強勢登場，首支主打歌〈Jopping〉是一首充滿雄壯而又充滿能量的音效爲特徵的電子流行曲，MV更遠赴杜拜拍攝，成員們就像英雄電影主角般分別以直升機、重型機車、跑車甚至是坦克車來帥氣登場。

SuperM將於5日在美國好萊塢的Capitol Records大廈舉行露天演出、同月9日接力登上《艾倫秀》，行程滿檔的他們更將在11月11日於美國德克薩斯騎警體育場拉開「We Are The Future Live」巡迴演唱會的帷幕，接著前往芝加哥、紐約、洛杉磯等主要大都市。

(中時 )