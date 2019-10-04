下週就是國慶4天連假了，來台南走走吧！泡關子嶺溫泉、穿浴衣野餐趣；來台南山上花園水報博物館探淨水史；2019台南藝術節看歌仔戲、舞蹈秀繽紛；熱血水上活動划獨木舟；北門夕陽音樂會看鹽田聽交響樂；彩繪稻田看超萌「ㄇㄚˊ幾兔」；虱目魚文化季嘗美味海鮮料理！美食、美景、古蹟，今秋來府城歡度好時光！

關子嶺桶仔雞。（圖取自台南旅遊網）

關嶺泡湯吃美食：在這秋高氣爽微微涼意的時節，最適合泡湯了，更適合全家大小或情侶檔泡泥湯你儂我儂。加上9月21日盛大開幕的「關子嶺溫泉美食節」，除了假日市集有浴衣體驗外，10月12日晚上並將舉辦「和風浴衣野餐納涼日」活動，以夜間野餐方式推出野餐達人佈置大賽。當天還邀請到療癒系創作才女魏嘉瑩、箏好玩樂團現場演出！

山上花園水道博物館。（圖取自台南旅遊網）

台南山上花園水道博物館：台南山上花園水道博物館」將於10月10日盛大開園！10月10日開園將舉辦「箏箏日上－風箏表演」、「街頭雜耍表演」等活動，並與奇美食品合作推出開幕野餐趴。10月11日博物館開幕儀式邀請國內知名表演團體「優人神鼓」，帶來震懾人心的鼓樂表演。10月12日及10月13日安排「身聲劇場」帶來互動式演出。此外，10月10日至10月16日台南市民、70歲以上及6歲以下本國國民、持身心障礙手冊其本人與陪同1人、持志工榮譽卡等可享免費入園喔。

2019台南藝術節：10月9日登場的台南藝術節以「穿越看不見的城市」為主題，將部分藝術表演拉出文化中心及觀光景點，共有來自9個國家共23檔、97場展演活動。10月9日至10月10日開幕節目，將在億載金城隆重鉅獻「府城流水席」，結合鼓隊、當代舞蹈、電音、歌仔戲、獨立樂團等熱鬧開場，上演一場瘋狂的上菜歌舞秀。今年台南藝術節與往年完全不同，為台南自創品牌，各項展演內容從創作開始即緊密與台南在地元素結合，只有在台南才看得到。

水域遊憩活動。（圖取自台南旅遊網）

熱血水上活動：熱血水上活動沸騰您的秋天，「2019台南市水域遊憩體驗活動」最後一場次免費活動，將於10月10日至13日及10月19日至20日在柳營區德元埤荷蘭村展開，10月10日至13日所推出的獨木舟和立式划槳體驗活動更已額滿，歡迎趁著假日走一趟園區跟家人感受閒逸的異國風情！

北門夕陽音樂會：秋高氣爽的10月份是北門最適合欣賞美麗晚霞的時刻，要欣賞北門潟湖、鹽田日落美景的首選就在北門。「北門小鎮、鹽約夕陽下」浪漫音樂會即將在10月11日至10月12日登場。11日下午二點半的北門水晶教堂夕陽音樂會，邀請歌手吳汶芳、Party i、胖貓星球等3組樂團表演，12日下午三點舉辦的井仔腳瓦盤鹽田夕陽音樂會則由國立台灣交響樂團、飛魚、夜行鳥等3組樂團接續登場。

賞彩稻吃好米：「2019台南好米季」也將在10月10日登場，歷年眾所期待的彩繪稻田，今年再次選在六甲林鳳陸橋下的1.5公頃稻田，稻田彩繪主角是很有人氣的貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」，最特別的是首次針對彩繪稻田的圖騰設計3D繪製，讓遊客登高俯瞰更清楚，ㄇㄚˊ幾兔手抱著結實纍纍的稻穗與艷麗的火鶴花，今年10月歡迎大家一起來「稻」台南賞彩稻吃好米，還有推出限量ㄇㄚˊ幾兔合作農產品。

南虱(SA)很大：台南是虱目魚的故鄉，養殖虱目魚已有300多年，產量居全台之冠，對沿海居民而言，虱目魚已融入日常生活，形成一種文化。「2019台南虱目魚文化季」將於10月10日在沿海的北門區水晶教堂旁登場，現場台南虱(SA)很大千人海宴活動開幕邀集千人共桌享用當季虱目魚料理。

安平運河遊船。（圖取自台南旅遊網）

此外，還有國慶優惠，如在國慶連假期間(10/10-10/13)每日加開21:00的「台南運河遊船-中國城星光航線｣暗光鳥班次，並推出船票一律以半票計價的國慶連假限定好康。搭乘該暗光鳥航班的民眾除票價享優惠外，還可加碼獲得每人一包古蹟限定商品餅乾。

另十鼓仁糖文創園區雙十節當天招待12歲以下小朋友免費入園（需有大人陪同，日間/星光均適用，限自由行惟團體不適用，110公分以下劇場展演不佔位）。樹谷生活科學館慶雙十，10月10日台南市民入館只要10元。尖山埤江南渡假村於國慶連假期間（10/10-10/13），只要身份證字號末8碼有1個「10」或「20」者可享入園門票半價優惠、有2個「10」或「20」者享免門票優惠！

(中時電子報)