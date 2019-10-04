以色列駐台代表4日拜會新竹市長林智堅（左二）。（陳育賢攝）

以色列駐台代表柯思畢4日拜會新竹市長林智堅，由於以色列有中東矽谷、竹市有台灣矽谷之稱，因此兩人就科技新創、水資源、智慧城市、自駕車、資安及教育等議題進行交流，柯思畢並邀請林智堅參加明年在以色列舉行的「全球市長論壇」與全球城市首長交流。

柯思畢此次熱情分享以色列科技建設經驗，他表示，以色列雖然缺乏水資源、土地面積小，但透過水回收等智慧科技，以及發展新創技術積極與世界交朋友，一一克服先天劣勢。

他指出，他非常認同林智堅對教育的重視及推動，以色列因天然資源匱乏和地緣政治影響，但以國政府在教育投入大量資源，並透過教育帶動產業發展，進而形塑出1個產業經濟生態系。

柯思畢表示，以國設有創新局（Innovation Authority），協助創新科技企業的發展需要，更向初創提供所需資金高達85％的資助，讓有志創業人士輕鬆創業，希望雙方未來有更多的領域與管道，加深兩國在科技、經貿等合作機會，讓以台友誼更上層樓。

林智堅則指出，台灣與以色列都是小而偉大的國家，有許多相似之處，期待與以色列的城市進行科技產業合作，成為城市交流良好典範。

他說，新竹市是自駕車軟體人才產業鏈重鎮，更是開放全台首輛自駕車於開放場域上路的城市，而以色列有近500家自駕車相關產業公司，包括感測設備、晶片、圖資，都是以軟體為主，期待未來雙方有更多相關合作與交流。

新竹市是台灣的高科技重鎮，更有「台灣矽谷」的美名，作為科技重鎮，人才培育也是此次交流重點，林智堅特別分享，新竹市是座兒童城市，因此重視兒童與教育政策的發展，公共建設上也加入友善兒童的親子設計，此外也積極推動新校園運動、美學及運動的推廣，希望為下1代打造更優質的成長環境。

(中時 )