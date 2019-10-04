國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬為夫出征4日前往基隆拉票，今早參加黨務幹部輔選會報，也為宋瑋莉、韓國瑜競選總部揭牌，現場包括立委參選人宋瑋莉、基隆市議長蔡旺璉、總統及前台北縣長周錫瑋等，攜手百名支持群眾共同出席聲援韓國瑜。
現場民眾在宋瑋莉、李佳芬一同到現場時，大聲的呼喊「宋瑋莉」！凍蒜！宋瑋莉！凍蒜！」、「韓國瑜！凍蒜！韓國瑜！凍蒜！」，現場民眾的高呼響徹雲霄，讓室內所有的民眾都大為振奮。不僅有韓國瑜的韓粉出席，更也有許多宋瑋莉的粉絲一同響應，現場紛紛喊著，「一起把宋瑋莉送進立法院！」
周錫瑋面對韓國瑜持續被黑，他站在台上大聲表示，外界說韓國瑜不懂經濟，但其實在韓國瑜剛當市長的時候，自己像韓國瑜說現在台北小吃很不錯，他竟然馬上翻臉，很兇地說高雄的小吃最好吃！，這也是因為他到處去吃、到處去關心生意怎麼樣，韓國瑜最知道經濟要從基層做起。
外傳韓國瑜陣營已對副手人選有定案，前台北縣長周錫瑋受訪時，則指出，自己現在已「無所求」，只是在實現自己的承諾，外界傳的副手人選，都交給韓國瑜自己決定。
(中時 )
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