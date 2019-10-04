曳引車與機車擦撞 7旬老婦骨折送醫 14:152019/10/04 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 老婦騎機車與曳引車碰撞，右小腿骨折送醫。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 老婦騎機車與曳引車碰撞，右小腿骨折送醫。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） 桃園市八德區東勇街與義勇街口4日上午10點左右發生大貨車與機車車禍，71歲陳姓老婦騎車與曳引車擦撞，老婦右小腿疑似骨折，意識不清，桃園市消防局第一大隊大湳分隊派員前往搶救，將老婦以頸圈長背板固定、包紮止血後送往聖保祿醫院。 這個路段車流量相當大，也是八德市區通往八德交流道的重要路口，八德交通分隊派員前往處理，小隊長張國泰表示，這起車禍是曳引車與機車發生碰撞，導致機車騎士受傷送醫，詳細發生原因由本分局依照程序調查中，也在此呼籲駕駛人應遵守交通規則，減速慢行，以確保行車安全。 (中時 ) #八德 #機車 #老婦 #曳引車 #桃園市 也許您會感興趣 推薦閱讀 油電併行 推動機車產業 政府領軍逗相挺 04:102019/09/30 產業特刊 機車行升級轉型 好康政策三連發 04:102019/09/30 產業特刊 全台走透透 好評再加場 04:102019/09/30 產業特刊 米塔颱風發威 一度2.5萬戶停電現剩4千戶待修復 18:432019/09/30 財經 兩機車相撞 機車竟然這樣表達不甘願 18:212019/10/01 社會 電動機車銷售創新高 9月機車市場成長6％ 16:152019/10/02 財經 大量解僱頻傳 桃園市平均失業率未受影響 16:522019/10/02 生活 鶯歌、桃園交界處捷運落墩交通打結 議員提議這條路改單向 18:492019/10/02 生活 機車脫鬼 9月銷售衝8.48萬輛 04:102019/10/03 財經要聞 搶搭最優補助末班車 Q4電動機車銷售 將頂破天花板 04:102019/10/03 財經要聞 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 騎馬打仗！女車震呻吟聲震天 還將一腿伸出窗外 - 社會 驚悚！熱氣球繩索斷裂 母子「粉身碎骨」死相慘 - 社會 快評》陳明文為何能有警察當隨扈 - 社會 活捕6.5米巨蟒開箱文 網驚：澄清湖龍王？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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