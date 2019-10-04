老婦騎機車與曳引車碰撞，右小腿骨折送醫。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市八德區東勇街與義勇街口4日上午10點左右發生大貨車與機車車禍，71歲陳姓老婦騎車與曳引車擦撞，老婦右小腿疑似骨折，意識不清，桃園市消防局第一大隊大湳分隊派員前往搶救，將老婦以頸圈長背板固定、包紮止血後送往聖保祿醫院。

這個路段車流量相當大，也是八德市區通往八德交流道的重要路口，八德交通分隊派員前往處理，小隊長張國泰表示，這起車禍是曳引車與機車發生碰撞，導致機車騎士受傷送醫，詳細發生原因由本分局依照程序調查中，也在此呼籲駕駛人應遵守交通規則，減速慢行，以確保行車安全。

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