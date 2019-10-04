一對70多歲的陳姓姊妹於3日下午，從台北搭公車要到桃園市大園區戶政事務所辦理過世父親的土地遺產事宜，卻不小心將相關文件遺留在公車上，陳姓姊妹趕緊至派出所報案，所幸熱心員警協助調閱路口監視器找到2人搭乘的公車，順利尋回遺落的重要文件。

大園警分局大園派出所所長黃信雄表示，陳姓姊妹於3日下午著急地跑到值班台報案，表示剛才搭公車時，不小心將手提包遺留在座位上，下車後雖立即發現，但公車已經開走，因手提包裡面有身分證、印章等重要文件，希望警方能協助尋回。

值班員警林怡涓詢問陳姓姊妹搭乘哪一班公車，但2人都是外地人，對於公車路線及車牌都說不清楚，只記得是在桃禧航空城飯店上車，在大園華南銀行下車。員警得知後協助調閱路口監視器，查到公車的車牌，立即與桃園客運大園站聯繫，公車司機表示確實有一個相同特徵的手提包，員警也決定好人做到底，載著陳姓姊妹前往領取。

陳姓姊妹領回手提包後，頻頻向員警道謝，表示過世的父親在大園有一筆土地，最近因為土地徵收的緣故，2姊妹才從台北前來辦理相關手續，所幸有員警的協助，才讓她們尋回遺失的重要文件，省下許多麻煩，對於員警的熱心深表感謝。

(中時 )