鴻海集團前董事長郭台銘與台北市長柯文哲的台灣民眾黨合作，共同為2020的立委選舉衝刺；但對此前民進黨立法委員沈富雄相當不以為然，直說郭台銘的如意算盤打錯，「他不是要下架蔡英文嗎？」

沈富雄表示，郭台銘退選後，不管是為了搶救中華民國還是改造國民黨，又或者是單純為了凝聚郭粉，沈多次勸告郭，應自己組黨，才有效果。

可惜郭台銘聽不進去，沈富雄說，郭最後決定依附柯文哲的台灣民眾黨，而若柯、郭兩人結盟後合推一人選總統，2020的邏輯以及實務上尚可一搏，但若僅為了搶奪不分區席次，兩人同體便如同「冰、炭同鍋」般不可思議。

沈富雄分析，民眾黨基本上偏綠，而郭董是正藍，未來民眾黨在國會的運作上究竟該靠藍靠綠，顯得相當矛盾；而且郭台銘要求民眾黨不分區前幾名需有「郭台銘聯結」，這點柯文哲怎麼可能輕易答應？更不用說郭台銘的口袋裡也沒有一份能讓人信服的名單。

而柯文哲也早就明示，未來將代表民眾黨與柯建銘較量(喬)的是蔡璧如，而這點難道郭台銘可以接受嗎？郭董在退選的理由中，向自己幕僚列舉的三個理由是老母生病、香港反中及不願參與政治鬧劇，觀諸近日郭董的言行及與柯人馬選擇性地拍定裝照，不是鬧劇是什麼？

他表示，更令人震驚的是，郭辦發言人宣稱兩週內將有「吳郭會」，兩隻老謀深算、各懷鬼胎的老狐狸竟敢在此時此地，不顧國人觀感而選擇見面，傳聞是一個為立院龍頭鋪路，另一個為裂解國民黨佈雷，如果屬實，令人咋舌，難怪此議一出，群情譁然，24小時內隨即喊卡。

而9月底的美麗島週報中，國政調查也顯示民眾黨的支持者中有高達六成二的人支持蔡英文，這讓口口聲聲要下架蔡英文的郭台銘情何以堪？究竟是郭粉不再聽郭的話、還是郭粉根本不認同台灣民眾黨呢？

(中時電子報)