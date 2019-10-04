武陵農場每到櫻花季期間，桃花莊一房難求，農場禮遇榮民，特別保留優先訂房權。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場為國軍退除役官兵輔導委員會所屬機構，也是榮民前輩開山闢地才成就今日的面貌。為表達對全國40萬榮民的敬意，武陵農場推出櫻花季「榮民有感」專案，保留2020年2月櫻花季期間，國民賓館及武陵富野度假村每日共40間房給榮民優先預定。

「榮民有感」專案於2019年10月16日上午8時30起開放訂房，22日下午5點截止，採網路訂房，不接受電話訂房。榮民一證限訂一房，登記完即截止，符合資格者通知3日內匯入訂金，繳付訂金即完成櫻花季優先訂房權利。

至於一般民眾仍可於今年的11月1日預訂2020年度2月份櫻花季房間；而露營區將於12月1日開放訂位。有興趣賞花的民眾請特別留意，到農場訂房系統網頁訂房，以免向隅。

武陵農場表示，每年1月起該場即進入花季，不一定要在管制期間來場賞花。1月首先登場的是梅花及山櫻花，2月則是以紅粉佳人及昭和櫻為主角的櫻花季，3月則有霧社山櫻的接力綻放，4月則是紫藤爭豔的季節，遊客可隨時來場賞花。

(中時 )