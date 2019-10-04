根據港媒《星島日報》報導，在十一出現「大暴動日」之後，港府高層認為事態嚴重，必須要採取措施協助警方止暴制亂。特首林鄭月娥今天召開緊急行政會議，預料將會通過引用《緊急情況規例條例》的權力，訂立《禁蒙面法》，禁止示威人士在遊行集會期間遮閉全部或部分面容，違例者最高監禁一年。行政會議今天若通過《禁蒙面法》，一經公布後，周六零時起就會生效。

報導稱，經過連月的反修例騷亂，港府曾研究各種不同方案止暴制亂，包括引用《緊急情況規例條例》，以及《公安條例》下的宵禁令。但有關宵禁令的措施，港府內部未能形成共識，因此決定採納有較多共識的《禁蒙面法》。

在十一「大暴動日」之後，特首林鄭月娥更加快工作，過去兩天都與律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超舉行閉門會議，為引用《緊急法》做準備。她也召集行政會議今天開緊急會議，行政會議成員羅范椒芬、葉劉淑儀、黃國健等人，一早抵達特首辦。會議期間，政總外有大批蒙面警駐守。

據港媒報導，行政長官林鄭月娥今天下午3點，將與各司局長於政府總部會見傳媒，預料將公布《禁蒙面法》。

根據《緊急情況規例條例》，規定「在行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。」有關法例賦予特首會同行政會議的權力範圍廣泛，包括可以訂立規例，擴大警方的權力。

不過，行政會議今天只會審議通過《禁蒙面法》，禁止示威人士在遊行集會期間遮閉全部或部分面容。但條例亦設有豁免條款，包括因病而戴上口罩，即可獲豁免。有關條例若獲得行政會議通過， 有關法例將會在下午公布，周六零時即可實施。

根據《緊急法》訂立的任何條例，須持續有效至行政長官會同行政會議藉命令廢除為止。《緊急法》又訂有罰則，規定「任何人如違反任何根據本條例訂立的規例，而該等規例並無規定其他刑罰或懲罰，則一經循簡易程序定罪，可處罰款五千及監禁兩年。」但消息人士透露，《禁蒙面法》規定的罰則為一年。

港府消息人士承認，《禁蒙面法》通過後，可能遇到遊行人士挑戰，正如警方多次發出反對遊行通知後，亦有非法遊行出現。但有關規例實施後，警方即有權拘捕違例者，令違法人士多一重法律風險，對部分人可以起到阻嚇作用。

(中時 )