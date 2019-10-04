37歲演員馬俊麟和老婆梁敏婷結婚3年，育有一對雙胞胎，日前因馬俊麟和王瞳假戲真做事件引起爭議。昨(3日)馬俊麟出面開記者會，經典語錄多連發，令外界不解的是，馬俊麟一開頭表示抱歉浪費社會資源，接著強調不是電視台高層的兒子、沒背景，父親64歲還在當保全，母親幫人按摩每月收入兩萬，主因為何？媒體報導，原來與公司訂下的偷吃條款有關。

馬俊麟和王瞳的緋聞延燒多月，兩人先前被周刊拍到深夜密會吃消夜，當事人都強調絕無做任何逾矩行為，昨馬俊麟再談緋聞打苦情牌，澄清自己沒有背景，「我不是有後台的人，也不是什麼電視台的兒子，我覺得我也不是很好的演員，也不是很好的藝人，我沒有什麼值得大家效法的地方」。

據《自由時報》報導，馬俊麟之所以說出這些，都和公司訂下的罰款有關，上次他被拍到時便反駁：「違反那條款要罰幾百萬，但我沒錢啊，所以我怎麼會亂來」，這次卻鬆口「沒控制好感情」，為此只好先為家裡經濟條件打預防針，希望博得同情。

而對此，網友大多表示不認同：「還是只想到自己」、「偷吃前怎麼沒想到家裡背景」、「連父母都拿出來救援了」、「賣慘失敗」。

(中時電子報)