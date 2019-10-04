雖然民調未見好轉，來自黨內的掣肘不斷，高雄市長韓國瑜的總統路還味道最後關頭。

大政治大爆卦-無色覺醒今天在高雄內門紫竹寺開講，面對支持韓國瑜的群眾，傾聽最接地氣的聲音。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)