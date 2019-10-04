大政治大爆卦-無色覺醒》穿雲箭民間見 來自接地氣的庶民之聲 14:182019/10/04 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然民調未見好轉，來自黨內的掣肘不斷，高雄市長韓國瑜的總統路還味道最後關頭。 大政治大爆卦-無色覺醒今天在高雄內門紫竹寺開講，面對支持韓國瑜的群眾，傾聽最接地氣的聲音。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 善用民間力量 古建築起死回生 04:102019/09/30 生活新聞 大政治大爆卦-無色覺醒》救災權衡輕重 蘇揆只管地方首長在不在 14:072019/09/30 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》南方澳大橋瞬塌 漁船內疑有人受困？ 14:102019/10/01 政治 穿雲箭？網曝韓國瑜選情需這幾招逆轉 ！ 08:162019/10/02 政治 誰是韓的穿雲箭？胡幼偉說是他 11:592019/10/02 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》火燒車釀斷橋？ 蔡失言徐國勇擋子彈 14:122019/10/02 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》菊姐「舊識」罩？ 斷橋吳宗榮神隱25小時請辭獲准 14:152019/10/03 政治 民間團體呼籲立法院盡速完成「消防法」修法 14:522019/10/03 生活 大選決戰百日 韓國瑜激昂：為百姓做到掛為止 00:042019/10/04 政治 政治熱門新聞 我的媽啊！蔡政府用「媽咪」替代中華民國？真相是… - 政治 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 - 政治 逆轉！國慶籌委會認 「媽咪門」係金A：廠商測試 - 政治 韓國瑜民調為何一路輸 李明賢找到原因了 - 政治 韓國瑜民調低是假的？黃暐瀚這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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