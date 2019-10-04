台中市梧棲中正國小信義樓判定為海砂屋，教室天花板混凝土剝落、吊扇無預警斷裂。（陳淑娥攝）

台中市梧棲中正國小信義樓判定為海砂屋，檔案室天花板掉落險象環生。（陳淑娥攝）

台中市梧棲中正國小信義樓判定為海砂屋，近日發生天花板崩落意外，幸未危及師生安全，目前已封鎖大樓並調整上課範圍；立法院副院長蔡其昌4日緊急邀集相關單位會勘，發現海沙教室磚牆掉落嚴重，強力向中央與地方政府爭取拆除重建，預計投入近2億元經費，讓孩子有一個安全無虞的受教環境。

蔡其昌4日邀集教育部國教署副署長許麗娟、台中市政府教育局專門委員郭明洲、台中市議員楊典忠等人到場會勘，力爭2億元拆除重建經費，包括信義樓及同是海砂屋的仁愛樓，預計最快明年1月可動工。

中正國小簡報表示，「信義樓」經台中市結構工程技師公會評估，今年6月判定為海砂屋（混凝土氯離子含量過高），標的物3、4樓多處頂版混凝土脫落、鋼筋嚴重外露鏽蝕，存在塌陷風險，經判定建議拆除重建。

近日學生於打掃時，更發生天花板崩塌意外，所幸未造成學生受傷，學校已緊急撤離師生並全面封鎖該教學大樓。

孩子的教育問題不能拖延！蔡其昌表示，中正國小發生教室頂板崩落意外，未來中央、地方將編列2億元預算，拆除重建信義樓、仁愛樓2棟教學大樓。另外，由於中正國小人數持續增長，地方更有幼教需求，2億元經費將投入2棟教學大樓及幼兒園興建，徹底解決海線地區老舊校舍問題。

楊典忠議員指出，中正國小明年預計增加5班，他將努力監督市府，積極配合款預算編列，讓後續工作能如期進行，絕不讓師生及家長們等太久。

(中時 )