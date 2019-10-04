為持續擴大營運動能，大成集團旗下餐飲品牌『檀島香港茶餐廳』以多元店型業態擴市占，外帶店型『檀島咖啡』插旗新北市Mega City板橋大遠百今（4)日開幕，為檀島品牌首次進軍新北市，亦為在台第7家連鎖門市，並為第3家外帶店型。

檀島咖啡在Mega City板橋大遠百開設外帶店，除了既有招牌商品有70層酥皮的「蛋撻」及「原味菠蘿油」，更特別推出曾於食神電影風靡一時的道地港味小吃『車仔麵』，希望爭取年輕與家庭客層青睞，並提供更多元的香港庶民美味讓消費者選擇。

配合新店開幕，自即（10/4）日起至10/6日，開幕期間民眾至檀島咖啡板橋Mega City大遠百店與指定商品拍照並打卡即可兌換1顆招牌極品蛋撻。檀島咖啡提醒，數量有限、送完為止。

大成集團副總裁韓家寅表示，檀島香港茶餐廳在台北微風南京館與微風台北車站陸續開出外帶店型後，成功吸引上班族與家庭客外帶，績超過預期。看好板橋大遠百與板橋車站鄰近商圈的人潮優勢，所以檀島決定與遠東百貨合作開出第三間外帶店型，在Mega City板橋大遠百外帶店。韓家寅並指出，繼板橋大遠百之後，今年底前還會再開出一家檀島咖啡外帶店。

檀島咖啡第一家店開業於1940年，為歷史78 年的老字號品牌。目前檀島在台灣由大成集團以及檀島第二代董事長楊紹業共同合作，包括台北劍南旗艦店，新光信義創始店，新光南西店以及新光中港店再加上位於台北微風南京以及微風台北車站的外帶店，目前在全台灣共有六間門市。

大成集團負責檀島品牌的檀成餐飲副總經理冷基祿表示，檀島在微風南京與微風北車推出外帶店型後，受到很大的迴響，因此我們今年再度於板橋推出第三間外帶門市，希望能夠讓新北市的消費者也能品嘗道地的港味。冷基祿說，檀島咖啡Mega City 板橋大遠百的限定商品車仔麵就是食神電影裡非常知名的雜碎麵。

車仔麵最早起源於1950年代，當時許多香港小販都是用木頭改裝車推著沿街叫賣，因此才有『車仔麵』這個稱號，檀島車仔麵採用港式原汁原味的咖哩湯頭配上香港經典小吃咖哩魚蛋以及香脆的豬皮、大腸、蘿蔔等，基本上整碗車仔麵就是原汁原味的道地港味，可說是香港最膾炙人口的庶民美食。

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