與公司有合約糾紛的UP直播主「媁哥」黃媁媁，在網路「搔首弄姿」還在論壇招攬未成年人性交易，被控涉妨害風化、兒少性剝削等罪，台北地檢署偵查後，認定「媁哥」的影像不足以引起興奮或滿足性慾，並且不會讓人感到羞恥，且無證據顯示招攬性交易，依罪嫌不足，將黃女不起訴。

「媁哥」是被東家UP公司指控，她在IG上發文抱怨簽署不平等條約，還在直播時拿棒狀物放入口中，影射口交行為，並在捷克論壇上暗示尋找未成年對象性交易，已經侵害商譽，並涉公然猥褻、妨害名譽、兒少性剝削防治條例等罪。

不過，檢方勘驗「媁哥」照片後，認為她雖然穿著「清涼」，動作也比較性感，但是依據大法官釋字第407號、617號對「猥褻」的解釋，「媁哥」的照片客觀上還不足以刺激或滿足性慾，也不會讓人感到羞恥厭惡，認定這些照片並不構成「猥褻」。

「媁哥」被控在捷克論壇上散佈招攬未成年人與自己為性交易的廣告，檢方認為只有截圖為憑，被告否認有從事性交易行為，至於IG上的言論純屬抒發情感，也不構成侵害商譽，都依罪嫌不足，處分不起訴。

(中時 )