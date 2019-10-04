日本東急飯店集團由社長小林昭人等一行人蒞臨義守大學。（義守大學提供／李侑珊傳真）

赴國外實習是拓展國際視野的好機會，義守大學2日與日本東急飯店集團（TOKYU HOTEL）舉行簽約儀式，未來義大生將有機會前往該集團實習，東急飯店集團社長小林昭人並肯定義大校友工作表現，對義大生深具信心。

東急飯店集團由小林昭人社長率隊，包括經營戰略室室長兼管理部部長吉岡慎一、人事課課長池田賢治、管理部人事課課員河淵彩子及在台代表黃瓊慧等一行人均親臨義守大學。義守大學校方則由校長陳振遠代表簽約，觀光餐旅學院院長林皆興、應用日語學系主任李守愛及觀光學系主任劉旭冠一同出席。

義守大學校長陳振遠指出，義大有2000多位境外學生，來自40多國，包括70餘位四年制日籍留學生，近年來，每年約有20位公費生赴日交換留學，日本姐妹校今年也有10餘位日籍學生前來學習，彼此交流熱絡。

東急飯店集團社長小林昭人表示，東急飯店集團在日本國內共擁有44個據點，此次跨海來臺徵才，提供的待遇福利比照日籍員工，鼓勵學生未來赴日實習除了增進日語能力、體驗日本民情文化，並學習東急飯店的服務精神，有所成長；

小林昭人還提到，義守大學「應日系」校友薛玉汶目前於東急飯店集團工作表現優異，相信他不只是學弟妹們的前輩，更是最有力的後盾，期待這次實習合作促成好的循環，將義大學生與東急飯店集團連結，進而培育更多搭起臺日雙方橋樑的人才。

義守大學表示，此次雙方簽訂合約，由義守大學應用日語學系主任李守愛大力促成，3日東急飯店集團即在應日系舉行面試；和應日系締結產學合作的義大皇家酒店總經理廖文台與義大皇家酒店經理林雍桓亦親臨祝賀，並且引領小林昭人一行人參觀皇家酒店，及品嘗台式小吃。

(旺報 )