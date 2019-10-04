搶高端餐飲商機，王品台灣事業群創新品牌「THE WANG」，首店開在台中七期燙金商圈商辦大樓，下家店預計北上，全台預計開3至4家。

2018年台灣餐廳整體營業額為7,775億元，其中高檔餐廳就占了5%，市場胃納近400億元，規模逐年增長。為起，以牛排起家的王品集團繼大陸事業群之後，台灣事業群亦創「THE WANG」高端牛排新品牌，平均客單價目標設定2000元，為王品最高價餐飲品牌，台灣首家門市開在台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓黃金店面。

THE WANG單人套餐價格1,780、1,980元，雙人套餐為4,760元，THE WANG事業處主管高長宏表示，新品牌客單價約2,000元。

THE WANG一、二樓總坪數135坪，共有72個位席，主要以雙人座為主，搭配舒適的沙發座椅，錯落式座席規劃，還有隱密性高的8人包廂。THE WANG主攻「極炙酥烤熟成帶骨牛排」系列，並提供高端餐廳必備專業侍餐管家服務，亦針對喜愛品酒的饕客們提供餐酒搭配「Wine Pairing」用餐服務。

(工商 )