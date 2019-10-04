蕭煌奇將於18日推出全新國語專輯《候鳥》，第二波主打單曲〈迷路在雲端〉邀請天生歌姬A-Lin合唱，蕭煌奇分享早在20年就認識A-Lin，當時兩人都在西門町音樂餐廳駐唱，常常被安排在同一天前後上下場的駐唱時段，如今2人再度同框演出，笑說「淵源很深，太有緣」。〈迷路在雲端〉單曲MV同步於4日全面數位上架。

蕭煌奇和A-Lin二十年前在音樂餐廳駐唱而結識。（環球音樂提供）

在新專輯中蕭煌奇展現與以往不同的唱腔，呈現成熟又內斂的唱歌方式，在〈迷路在雲端〉中唱出愛情揪心迷失的人生洗鍊感。蕭煌奇坦言，自己外表和年齡隨時間增長成熟，偶爾還是會懷念小時候的單純和簡單。一開始聽到歌曲當下，決定力邀A-Lin合唱，完全沒做第二人選考量，認為只有A-Lin能詮釋歌曲中的溫暖與糾結，A-Lin接到邀約後也義氣相挺秒答應。

〈迷路在雲端〉MV邀請新銳導演黃子然執導，兩人共赴桃園元智大學拍攝，當下校園卻颳起少見的強風，一度讓整個劇組被迫暫停，等待期間A-Lin大展幽默長才說：「這風吹來的效果有如『巨星必備風』，拍起來效果氣勢十足，完全不用準備電風扇」，逗樂現場工作人員。

蕭煌奇至各地巡演舞台劇時，恰巧在餐廳看見懷舊電動遊戲機，找劇組團員一起玩。（環球音樂提供）

蕭煌奇隨著演出舞台劇《遇見自己》，飛往十多個城市巡演，其中在一間餐廳看見小時最愛的「快打旋風」電動遊戲機台桌上版，立刻玩心大起、力邀團員線上快打，只見蕭煌奇熟練快速的手勢，瞬間打趴所對手，讓所有人驚呼、打趣說：「這練過的喔，老手！」蕭煌奇《候鳥》新專輯分享會將於25日在三創Clapper Studio舉行，《人生劇場放映中》小巨蛋演唱會門票熱賣中，購票請洽寬宏售票系統、全國萊爾富、OK便利商店。

(中時 )