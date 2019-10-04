為防制賄選介入選舉，台南市警察局佳里分局與台南地檢署於4日在佳里分局4樓禮堂共同舉辦「社區治安座談會暨檢察官與民有約」，檢察長林錦村與檢、警、調現場也聯手擊碎「賄」字鹽雕，宣示「從嚴（鹽）打賄」的決心，創新宣導手法讓與會人士印象深刻。

4日座談有台南地檢署檢察長林錦村、主任檢察官吳維仁、檢察官盧駿道、政風室主任蔡侑哲、新營調查站主任朱慶賢、台南市政府警察局科長蕭漢中及佳里分局長斯儀仙等人與會，佳里區、西港區、七股區民眾約130餘人舉行座談。會後並針對宣導內容作有獎徵答，現場來賓熱烈搶答，互動熱絡。

佳里警分局長斯儀仙特別指示，除延續去年將會場座位排成「反賄」字形外，特聘請熱心公益的國內沙雕大師陳坤田老師義雕贊助，台鹽七股鹽場免費提供鹽為材料，精心雕塑一座「賄」字，突顯本次座談會主題，並由檢、警、調聯手將「賄」字擊碎，宣示打賄決心。

盧駿道表示，為因應明年即將進行第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，整合檢、警、調、政風等各相關機關，投入明年選舉查察賄選和反賄選工作，鼓勵民眾「全民反賄，檢舉賺獎金」，檢警單位也會保密及確保檢舉人安全。

斯儀仙於會中特別呼籲市議員、里長、社區發展協會理事長、宮廟代表及農、漁會總幹事，能夠扮演反賄選種子的角色，利用各種機會、場合，把反賄選宣導觀念與資訊散播出去。

(中時 )