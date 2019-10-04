前立法院長王金平4日上午南下參拜台南祀典武廟與大天后宮，對參選總統表示仍會堅持到底，自認與親民黨有機會合作，但尊重對方評估，順其自然由上天安排。

王金平南下與老同學共同討論籌組台南一中全台校友會，順便參拜與他交情甚篤的兩座寺廟，他對參選總統表示不變的決心，他說，已透過幕僚向親民黨表達合作意願，由對方考量是否推薦，若合作破局，「那就休息」。

王金平參拜神明後表示若親民黨願意推薦，他就一直選，若親民黨決定「自用」或「他用」，他也尊重。直言選總統一事順其自然，「上天若要他參選總統，就會安排一條路讓他走」。

王金平表示與柯文哲、郭台銘3人仍保持互動關係，他自己仍與郭台銘保持聯絡，與柯文哲陣營則是幕僚之間保持聯繫，認為3人之後在政壇上還有合作空間，一旦有人宣布參選，「大家都會團結在一起，不用着急」。

王金平4日在中西區參拜兩座寺廟，受到兩廟主委熱情迎接，他在簡單敬拜後離去。

(中時 )