國外有一名年輕的母親在某日早晨7點時，慘遭一名酒醉的毒蟲以「自殺式衝撞」的方法撞擊她的車，導致她重傷昏迷，最終家人忍痛放棄急救。而這名殺人的毒蟲則遭法院判處10年8個月的刑期。這對女子家裡來說無疑是一場巨變，她年幼的女兒直到現在還不知道媽媽已經永遠離開她，總是天真的問著家裡大人「媽咪在哪裡？」

據《每日郵報》報導，24歲的霍利特(Jordan Howlett)在一場聚會上又是喝酒又是吸食古柯鹼，在雙重的刺激下霍利特變的具攻擊性且沮喪，他邊開著他的BMW一邊打電話告訴他的朋友，他想結束這一生。所以霍利特以每小時80英里(約128公里)「自殺式」的速度直接撞上一名無辜女子的車。而且當時，他的車已經有一個輪胎脫落，但他絲毫不在意，他就是想要自殺，想要「正確的撞毀」(crash properly)，他打算拖著這名無辜的單親母親，凱特(Kate Jaworski-Green)與他陪葬。諷刺的是，霍利特在這場浩劫中存活了下來，卻奪走了凱特的生命，2歲莉蒂亞(Lydia)最愛的媽咪。

昨日法院判了霍利特10年8個月的刑期，在開庭結束後凱特的父親告訴媒體，2歲的莉蒂亞天真的告訴他，等媽咪把車子修好了，她就能夠回家了。莉蒂亞的童言童語令人心酸。凱特的父親表示，由於當時凱特的傷勢非常嚴重，儘管他們無法好好地道別，思慮再三後還是決定關閉凱特的呼吸維生器。儘管這場案子已經結束，但是警方告訴媒體「他們(凱特的家人)告訴我們，他們正在遭受失去她的無期徒刑」。

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