台北捷運公司擬取消捷運電子票證8折優惠，新北市議員戴瑋姍指出，新北市民為台北捷運貢獻許多運量，但台北捷運公司董事席次新北僅占1席，北市有絕對主導權，要求新北市府應該盡力爭取，不該犧牲新北市民權益；新北市交通局長鍾鳴時表示，目前取消八折一案北市尚未形成決策，新北市會盡全力爭取。

民進黨議員戴瑋姍4日質詢時指出，交通不應該以營利為前提，而是應該靠非運輸本業支撐，但北捷非運輸收入低僅佔16％，對比港鐵的60％以上，真的是差很大。

戴瑋姍說，八折優惠是吸引民眾搭乘大眾運輸的重要誘因，取消八折就是殺雞取卵，人流減少，直接影響運輸收入，之後再影響非運收入。

戴瑋姍說，現在騎乘機車成本低，取消八折就是變相漲價，大家改騎機車，交通壅塞問題市府才要頭痛。

戴瑋姍說，不是不能調整價格，而是市民要有知的權利，港鐵漲價前，也曾公開票價調整機制，有清楚的評估報告，包括收入、成本、流量，台北市經常透過新聞媒體放話，不曉得說真的還說假的，應該說請楚講明白，新北市府也應該堅持。

新北市交通局長鍾鳴時在備詢談坦言，目前案件，若是最後決策要動到表決，新北席次確實比較少，但事關新北市民權益，會持續堅持新北立場。

(中時 )