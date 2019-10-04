五湖國小校舍遭琉璃蟻入侵。（立委陳超明國會辦公室提供／巫靜婷苗栗傳真）

琉璃蟻大軍沿著牆面、櫃子間爬行，令人看得頭皮發麻。（立委陳超明國會辦公室提供／巫靜婷苗栗傳真）

琉璃蟻大軍沿著牆面、櫃子間爬行，令人看得頭皮發麻。（立委陳超明國會辦公室提供／巫靜婷苗栗傳真）

琉璃蟻大軍沿著牆面、櫃子間爬行，令人看得頭皮發麻。（立委陳超明國會辦公室提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣西湖鄉琉璃蟻患嚴重，從龍洞、五湖等村，陸續蔓延擴散至全鄉，不僅是果園、草叢，就連學校、住宅、停放的車輛都無一倖免，居民生活在蟲蟲危機中，擔心遭蟻咬，蟻酸會使傷口潰爛，腫痛搔癢難耐，農委會防檢局4日下鄉勘查，承諾積極研究大規模有效防治方式。

2015年起南投、苗栗先後發現本土種疣胸琉璃蟻大量繁殖，蟻類多藏在竹林、樹林間，與蚜蟲類共生，取食其分泌的蜜露生存，西湖鄉務農人家首當其衝，鄉親指出，自從農委會畜產中心設立，引進外來牧草後，龍洞、五湖村發現蟻類出沒後，鄰近的三湖、四湖村也頻傳蟻類咬人事件，近期更發現蟻類入侵校園，學習環境受到干擾。

蟻患困擾當地近5年之久，西湖鄉公所編列預算購置藥水、餌劑供鄉親免費索取，防治方式分2種，一是噴灑泡沫藥水堵塞蟻類呼吸器，令牠窒息而亡，二是於蟻類出沒之陰涼處，放置含甜份的餌劑，誘使其食用後再哺餵蟻后，破壞消化道後漸漸死亡，可降低族群數量，然而這兩種方式難以用於大範圍，用殺蟲劑、火攻也殺不完，令鄉親十分困擾。

立委陳超明4日邀集防檢局主祕張經緯實地勘查，密密麻麻的螞蟻沿著牆面爬行，從櫃子等雜物隙縫間竄出，令人看得頭皮發麻，居民抱怨始終無法根治，張經緯表示，琉璃蟻肆虐情形比想像中嚴重，專案小組將於西湖鄉設立示範輔導點，針對農地、校園及公所通報熱區，聯合各單位編列預算，以非農藥生物製材投藥，並進行防治方式宣導演練。

陳超明表示，琉璃蟻肆虐，對居民生活品質有極大影響，侵入校園危及學童人身安全及教學品質，若不趕緊找出原因對症下藥，恐怕難逃全鄉淪為蟻災區，甚至擴及其他鄉鎮，農委會應追根究柢探究琉璃蟻出現原因，並在不傷害農作物的情況下，以有機投藥方式解決蟻害，另，教育部也需做好學童宣導防護工作，避免學童因好奇接觸而遭咬傷。

(中時 )