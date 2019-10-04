新竹縣竹東國中學生近日以《逐步東行》專案，參加遠見‧天下文化教育基金會所舉辦的「未來教育，台灣100」徵選，師生們合力完成以竹東為主題的在地刊物，寫出竹東最真實的故事，從全國437件專案中脫穎而出獲獎，首度為新竹縣學校拿下這項殊榮。

縣府教育處指出，竹東鎮過去曾是林業的匯聚地，培育人才無數，涵養文化底蘊，卻因著時代變遷，逐漸老化，人口外流，形成文化斷層。

而竹東國中伴隨竹東1甲子，校方希望能夠將在地文化經由學生視野再次被發現，因此在學校團隊支持下，由教師彭雅芳經過多年的用心耕耘，透過每年推行的「製作在地刊物」主題式課程，帶領學生從認識、紀錄到推廣家鄉，喚醒學生與家鄉的情感依存。

此課程強調「以學生為中心」，從發想到發行全由學生操刀，將學習主導權交還給學生，老師則協助引介在地文化與資源，自2014年開始發行，推行1年1期的《逐步東行》在地刊物。

彭雅芳表示，《逐步東行》於每年10月出刊，本月27日預計發行第6期，當天也將於竹東藝術村范特喜基地舉行發刊會，並在全台獨立書店免費提供索取刊物。

她說，發行這6年間，學長姐與學弟妹互相協助學習，寒假期間也開設寫作課程，還會實際去採訪，讓學生親自出馬，今年更受邀參加客委會舉辦的「浪漫台3線藝術季」，19日、20日兩天並將在藝術市集活動上擺攤，希望大家也能一起到場聽他們述說竹東小故事。

此次獲獎的「未來教育，台灣100」徵選，共募集了100個創新教育專案，此獎項強調在新課綱強調的素養導向，不同單位該如何跨域合作及跳脫知識學習刻板印象，匯集教育線上各類型的創新做法。

(中時 )