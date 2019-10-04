陳昇連續26年舉辦跨年演唱會，今年跨年演唱會取名《逃跑的日子》，讓人好奇為何要逃跑？陳昇感性地說：「美好的日子就這麼一天天逃跑了…究竟是人追著日子跑，還是日子催促著我們往前走？」只能持續把既珍惜又感懷過往的心情，一一留存在創作裡。2020年陳昇第26次的跨年演唱會門票，將在10月5日上午11點udn聯合售票網啟售。

陳昇新專輯《七天》親自手繪專輯封面。（新樂園製作提供）

去年剛過60大壽的陳昇，將在10月25日推出全新專輯《七天》，專輯封面由他親手畫作。此次新歌MV特地赴花蓮瑞穗取景，雖好山好水綠意盎然，但在山上、溪邊拍攝時，整個團隊在酷熱天氣下，遭到小黑蚊猛烈攻擊，陳昇因此有感而發：「小黑蚊的壽命只有短短7天，如果人生也只有7日，我們能做些什麼呢？」在小黑蚊的亂入下，陰錯陽差成為新專輯名稱靈感。

陳昇去年剛過60大壽，近來創作能力大增。（新樂園製作提供）

為籌備新專輯，陳昇將錄音師、樂手老師拉到花蓮鄉間，在一間古樸老屋裡錄音，方圓五百公尺內，有稻田、有螢火蟲、有青蛙，還有小黑蚊，將這樣的生活態度融入專輯中，更巧的是，陳昇只用了「七天」完成新專輯雛形。新歌〈樹搬家〉MV已在網路上架。陳昇將於10月24日晚間於台北Legacy舉辦專輯《七天》新歌演唱會。

(中時 )