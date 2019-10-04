擅長以推測性設計和生物藝術為出發點的藝術家宮保睿，日前於韓國和新加坡分別有跨國駐村與合作，不同地域文化的衝擊所產生的作品，呈現獨特的世界觀，近日將在台發表。

宮保睿長期關注身體、科學與科技等相關議題，近期的兩個新作《䦨尾人》和《存在與器官》均圍繞著他研究的核心議題。《闌尾人》是以「痕跡器官」為思考主軸，宮保睿提問：「痕跡器官像是過去的象徵，⽽對於⼈類對未來時，會不會成為⼀個新的可能性？」並以人類常忽略的痕跡器官之一「闌尾」作為想像的開端。

《闌尾人》，第一部分是針對「闌尾」的研究，宮保睿從相關解剖醫學資料、科學論⽂與書籍佐證以及得到關於概念想像的邏輯可信性，同時以⽣物科技與⼼智哲學兩個面向，分別訪談了澳洲昆⼠蘭理⼯⼤學熱帶作物群組（現屬未來環境研究所）的曹存慧與國⽴陽明⼤學⼼智哲學研究所教授林映彤。

第二部分則是以研究為基礎，與食物模型師、攝影師等共同合作，以3D列印等形式去建構出想像中的人造闌尾，再以食物模型與闌尾人獨白的影像短片建立未來情境，在韓國光州的亞洲文化殿堂展出時，宮保睿便結合韓國料理食譜，讓觀眾用日常生活和當地飲食，來思考生物科技所帶來的影響，以及人類或許因此改變的生活型態與社會狀態。

《存在與器官》亦是延續宮保睿對於身體、科技等議題的關注，他從器官移植為思考點，從活體捐贈到透過人造器官，嘗試討論他者器官與人造之間的混合狀態，以及人類自身的存在與意識，在這個作品中，他以「未來情境設計師」與「概念產出者」的角色，與新加坡實驗舞團一起合作，作品除了肢體動作和表演，也提供了所有合作者共同創作的研究指南，讓觀眾更容易進入作品脈絡。

(旺報 )