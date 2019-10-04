王瞳與馬俊麟合作《大時代》假戲真做，王瞳阿姨更直接嗆聲正宮梁敏婷，事件曝光後兩人召開記者會道歉，也皆遭電視台停工，對此名嘴狄志偉在臉書怒斥：「我若是馬俊麟的老婆，這種老公放生也罷」。

狄志偉臉書開頭就直言「到底是誰有問題，這是在演哪一齣真的看不懂」？先是兩人對不倫戀矢口否認，接著明知道馬俊麟老婆很不爽，仍不顧外界眼光私下約會，反覆挑戰正宮底限，事後得知王瞳生日當天收到求償400萬的傳單，馬俊麟則表示不知道老婆要這樣做，是公司告知才知道有此事，更強調或許跟太太不知道怎跟自己相處有關，讓狄志偉無奈表示：「這句話我真的有聽沒有懂」。

狄志偉臉書全文。（圖／狄志偉臉書）

接著點出兩人敗筆之處，就是一起出來召開記者會，尤其馬俊麟承認與王瞳藕斷絲連，根本是打臉自稱坦蕩蕩的說法，此外馬俊麟一肩扛起所有責任，則讓狄志偉疑惑難道王瞳都沒問題?也難怪王瞳阿姨敢侵門踏戶對著馬俊麟狂罵，等同親友都在「提油滅火」，另外梁敏婷出此下策等同玉石俱焚，嚴格來說整起事件所有人都是輸家。

至於馬俊麟跟老婆是否能重修舊好？狄志偉則呼籲女方：「梁小姐搞成這樣，我想老公的心也回不來了，就拿一筆錢放生」，至於馬俊麟如果很愛王瞳，就大聲說出來，還能讓外界佩服是個漢子，另外最苦情的艾成，狄志偉則語重心長表示：「你就別等了」。

(中時電子報)