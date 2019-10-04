為取經都市再生、學習城市美學建設，新竹縣長楊文科（右二）（右）3日率縣府團隊參訪義大利米蘭，考察都市再生成功經驗。（新竹縣政府提供／陳育賢新竹傳真）

為取經都市再生、學習城市美學建設，新竹縣長楊文科3日率縣府團隊參訪義大利米蘭，考察都市再生成功經驗，縣府團隊在米蘭台灣貿易中心主任吳瑞敏陪同下，實地走訪米蘭貿易展覽館舊址City Life開發區及Porta Nuova新門區，汲取當代都市再生的成功典範。

縣府指出，占地達36.6公頃的City Life區，位於米蘭的西北部，前身是米蘭貿易展覽館舊址，該區歷經17年的轉型，現在有3座著名的摩天大廈，分別是CityLife Shopping District購物商場、當代博物館、MiCO會議中心。

此外，該區更規畫有世界級的設計住宅，整體設計理念結合了智慧建築與綠地，且計畫中所有建物都取得LEED金級綠能城市認證，是當代都市再生的成功典範。

Porta Nuova新門區，則是米蘭過去10多年來規模最大的都市再生地區，過去因為車站的搬遷，使得此區土地荒廢近40年，曾是米蘭城區最為殘破的地區。

Porta Nuova計畫區開發面積將近34公頃，從2004年啟動至2014年才陸續開發完成，搖身一變成為嶄新的都市再生地區，至今已成為米蘭最時尚的地區。

楊文科指出，City Life開發區及Porta Nuova開發計畫，是米蘭近年來最成功的土地開發計畫，兩個案子都面臨公私土地的整併與協調的困難，經不斷溝通基地內公私土地所有權人意見，在土地使用計畫適度納入規畫考量，並且憑藉著「以人為本、環保節能」的設計規畫理念，最終成功開發完成。

而影響新竹縣未來發展的重要計畫之1的「台灣知識經濟旗艦園區案」（璞玉計畫），也是因為少數地主反彈，延宕了10幾年，看到米蘭成功的先例，讓他信心倍增，相信只要有前瞻的規畫，例如綠建築推廣、人本交通、公園綠地、能源效率的技術創新…等，加上「溝通、溝通、再溝通」，一定可以化解不同意見。

另，米蘭兩個都市再生的成功典範，也可套用在未來大竹東科技園區開發計畫，以及竹東鎮都市再生計畫。

(中時 )