澳洲草莓藏針翻版？有網友PO文說，家中老父吃了好市多買的奇異果，竟藏有像牙籤的東西，他向大家求解才知，原來奇異果內的「果柄」是凶手。不過，對於他的提問，網友反應兩極，笑死了，怎會不知有刺；有人還真不知，切了N顆奇異果從沒遇過刺，該說自己幸運嗎？

原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，9/25在新竹好市多搬了一箱奇異果回家，平常都不會檢查水果的，不料，今天家中長輩對半切了一顆奇異果，吃到最底部最後一口放入口中，有一個堅硬的東西塞在牙縫中，長輩以為是自己的牙齒掉了，吐了出來，仔細看，竟然是「竹牙籤的頭」！他後來上網求解，才真相大白，這是本來就存在於奇異果內的「果柄」，食用時請小心。

奇異果有沒有刺，竟意外釣出一堆意見。網友若吃處理過的伸手牌水果，想當然耳不清楚奇異果的構造。不過，連一些媽媽也不知情，那就十分可疑了，難道有人活在平行世界。經過了解，原來問題出在吃奇異果的方式。很多人將奇異果對半切挖食，所以不知蒂頭有一根刺，如果是用削皮器處理，在處理奇異果兩側，便能發現那根白色果柄很堅硬，有人曾不慎被刺到冒血，可見它也是殺傷力頗強的暗器呢。

對奇異果是有研究的，做果汁吧台的網友意見最為專業，一位網友指出，打奇異果汁要注意不能打破籽(刺口)、還要去果柄。蒂頭下刀劃一圈再轉一轉，就能整根完整拿起來。有的果柄真的很長很硬。

「活了32年完全不知奇異果有刺！」如果你跟說這話的網友一樣，對水果一知半解，

奉勸還是加強這方面的常識，否則誤以為是去年澳洲草莓藏縫衣針的翻版，以為遭人暗算，就不太好了。

(中時電子報)