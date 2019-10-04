有「飲料界鴻海」之稱的股票上市公司宏全國際，為節省空汙處理成本，竟放著空氣汙染處理設備不用，任由製造飲料瓶罐印刷、填充物品時排出的甲苯、二甲苯等汙染物排放置空氣中，危害民眾健康，初估其8年來漏報的空汙處理費達7729萬元，台中檢方依詐欺得利罪、違反空氣汙染防治法起訴業者戴宏全等19人。

中檢指出，宏全國際集團專門製作飲料使用寶特瓶的包裝材料、瓶罐及鋁罐包裝、標籤印刷等，包括可口可樂、台灣菸酒等都向其採購品，在台灣飲料界市占率高達8成。

環保署中區督察大隊、台中市政府環保局去年9月間使用熱顯像儀、無人機等設備蒐證，發現宏全公司在進行印刷製程時，未正常啟用相關空汙處理設備，等於是將空汙處理設備當作裝飾。

檢方去年9月搜索該公司並比對相關資料，確認其為節省空汙防制費，從2011至2018年間，短報印刷時使用的油墨、溶劑，且未依規定打開空汙處理設備，相關設備每周只開啟1、2次應付檢查，經核算相關數據，宏全公司8年來短繳的空汙處理費達7729萬元。

宏全公司在檢方調查期間雖繳回該筆短繳的空汙處理費，台中市環保局也依法開罰，台中檢方仍依法起訴董事長戴宏全、總經理曹世忠等共19人。

(中時 )