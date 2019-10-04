宜蘭南方澳跨港大橋10月1日崩斷後，負責管理該橋的臺灣港務公司被爆出從未做檢測，且另外16座管理的橋樑中，也有8座從未檢測，引來批評聲浪。港務公司表示，已找到台灣世曦公司協助，辦完採購作業後就能開始檢測，預計1個月內有初步報告、3個月內完成詳細檢測。

由台灣港務公司維管的17座港區橋梁，除南方澳大橋之外，其中8座從未進行檢測，包括台中市中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、台南市安平新港橋、安平跨港橋、安平竹溪橋、高雄市南星聯絡橋等。

港務公司表示，已經與台灣世曦談好合作，正在進行採購作業中，預計下周就能完成簽約並展開檢測。除了中一橋、中二橋外，剩餘6座橋梁是在管制區內，通行量低，且這些橋梁構造皆屬於一般橋梁，平常也有保養維護，不會進行封閉。

港務公司說，8座橋是優先檢測，且不會只採目測，會由台灣世曦以專業儀器進行檢測，1個月內將有初步報告，3個月內完成詳細檢測。

港務公司驚爆 還有8橋梁未檢驗

(中時 )