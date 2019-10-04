墨爾本郊區一個警察局在中共建政70周年之際懸掛中國國旗引起側目，維州警察局長阿什頓（Graham Ashton）他表示此舉是為了與當地華人社區進行更多的交流。
Box Hill警察局1日升起了中國國旗，旁邊還有一面澳洲國旗。反對人士表示，有人認為中國大陸的警察局會在1月26日懸掛澳洲國旗嗎？「答案是否定的，顯然任何維多利亞警察局都懸掛中國國旗是絕對不合適的。這是錯誤的信息，這很尷尬，我認為高層警察應該介入。」
對此，維州警察局長在接受採訪時表示，舉行這一儀式是為了慶祝中國的國慶節和當地Whitehorse議會的中國春節準備活動。我們一直在與當地華人組織合作，籌備中國新年和慶祝活動的啟動和中國國慶節。
Boxhill警局則稱升旗儀式是為了紀念Box Hill警局與當地華人社區、零售商和當地商業利益相關者的緊密關係，並不會對他人造成偏見或冒犯。
文章來源：Gladys Liu distances herself from Box Hill police event marking 70 years of Chinese Communist rule
(中時電子報)
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