大葉大學食品暨應用生物科技學系師生研究團隊，近日透過微生物發電原理，研發以綠藻、細菌作為陰陽兩極電極的微生物燃料電池「綠藻電精靈」，既能發電又可同步淨化廢水。
大葉大學生技中心兼育成中心主任、食生系副教授吳建一，獲得教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」補助，帶領研究生吳柏信、林憶茜、江育昌、汪家有、廖翊雲、胡峻儒、陳威宇團隊進行研究；未來此項技術成熟後，可望應用在廢水廠與大面積湖泊底泥處理。
吳建一表示，隨著天然資源日益減少與環境永續意識抬頭，綠能的研發應用已成全球趨勢，不僅追求能源的再利用，更要發展無汙染的潔淨能源，因此教育部鼓勵大專校院投入相關研發，培育綠能科技人才；微生物在厭氧作用中，可將廢水中有機物的化學能，轉化為電能，藉此循環利用發電。
研發團隊在大葉大學生化工程暨綠色材料實驗室中，改良傳統的微生物燃料電池，過去電池陽極屬生物性，陰極則使用添加劑催化化學反應，但這次新研發的「綠藻電精靈」，陰、陽兩極都屬生物性，一邊是藻類、一邊是細菌，對環境更加友善。
研究團隊成員江育昌說，以往較少接觸到電路方面，但製作微生物燃料電池，線路都要自己接，一年多的實驗研究過程中，老師以「德國師徒制」母雞帶小雞，指導大家不斷改良零件，提升電池效能，也從中學到許多跨領域知識，目前實驗室的關鍵技術，已提出專利申請。
吳建一強調，這項發明一方面可處理廢水與發電，另一方面，培養出來的藻類，還能收集起來，進一步精煉成生質柴油，未來相關技術可用在廢水廠與大面積湖泊底泥的處理，應用極廣。
他指出，師生共同研發生質能源，也與廠商合作太陽能等課程，幫助學生提升就業競爭力，這項研發成果上個月底起，也在逢甲大學「生質能魔法園區」展出，讓更多人認識綠色能源。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。