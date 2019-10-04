包偉銘與老婆劉依純結婚3年多，日前同父義大利2周慶祝結婚週年，剛好班機橫跨半夜，雖一路昏睡到義大利，兩人仍然濃情四溢，包偉銘緊牽老婆問「開心嗎？Love Forever！」劉依純甜回：「謝謝老公，我真的好幸福喔」，寵妻無極限。

此行兩人走訪羅馬、拿波里、龐貝古城、卡布里島藍洞、馬泰拉石窟洞、米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、比薩斜塔、天空之城等共十幾個景點。某日晚餐後，在聖母百花大教堂前，一位抱著小孩的扒手婦人企圖接近包偉銘搶背包，劉依純這時女人第六感瞬間開啟，即刻連人帶包把包偉銘往後一拉，避開危機，事後包回想：「當時我人就很像被吊在半空中」，讚愛妻宛如「神力女超人」再現！

包偉銘與老婆劉依純赴義大利慶祝結婚三週年。（翰森娛樂提供）

寵妻出名的包偉銘，旅途中在佛羅倫斯住2晚，包偉銘特地安排品嚐網友力推「牛肚包」，沒想到牛肚沒熱讓劉依純不滿意，包偉銘立刻帶她到人氣冰淇淋店，排20分鐘隊伍買到，劉依純拿到冰淇淋也立刻笑開懷。

兩人到有「拉吉歐瀕臨滅絕之城」之稱的天空之城，光步行到城內就要一小時，進城後發覺剩下不到15人，且通往天空之城的道路，步道橋是從底處往上延伸，兩人笑說：「還蠻恐怖的，有懼高症的特別害怕，雖然我們在上面拍照總是微笑以對，可是內心根本忐忑不安！」此外造訪義大利南部的馬泰拉時，因被編列為世界遺產之一，大車無法進入，徒步走一個多小時才到入住的石屋穴酒店，包偉銘笑說：「基本上住在這裡腿力、體力、耐力都要很好！」

寵妻出名的包偉銘，與老婆劉依純赴義大利慶祝結婚三週年。（翰森娛樂提供）

包偉銘日前發行單曲〈枸杞走起〉，他在國外也不忘秀上幾段，像在艾馬妞二世廣場以及米蘭主座大教堂合影留念前，舞技上癮吸引路人圍觀外，更引來當地遊客爭相模仿，跳完還會向他比讚，讓他相當開心。

(中時 )