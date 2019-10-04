總統府前國慶裝置。(圖/取自臉書社團「神力女超人挺藍粉絲團」)

總統蔡英文對「中華民國」4個字，多以「這個國家」或「中華民國台灣」替代。雙十國慶將至，總統府前牌樓驚見「媽咪 生日快樂」字樣，照片瘋傳，引軒然大波。原以為是後製「假圖」，不料遭台北市議員李柏毅與多位目擊人士打臉。本報獨家致電廠商，對方坦承，當時尚未拿到正確檔案，文字之誤純屬測試之故；對其他問題則不願多談。

民眾目擊，總統府前矗立國慶牌樓，上方寫著「媽咪 生日快樂」、「事事順心」、「身體健康」字樣。照片一出，網路瘋傳，引發熱議。有人去現場查證，發現目前牌樓上並無此字樣，批照片根本是經後製的「假圖」。李柏毅卻貼出親拍照，為「媽咪門」作證，強調網路瘋傳照絕對是真的！更批下掉字樣是執政黨「作賊心虛」。

國慶籌委會大會處長曹守全表示，因為10月2日發生斷電，廠商測試時才出現該文字，相關文字是測試用，不是假訊息。為何不用「中華民國」字眼？慶籌會則表示，當天廠商所帶的電腦中沒有相關檔案，所以無法呈現原來的圖案，「媽咪生日快樂」等字樣共出現了約半小時。

本報獨家致電承辦廠商。對方一聽到是媒體，態度戒慎，連問多次「你怎麼有我的電話？」廠商表示，會出現「媽咪 生日快樂」，因當時尚未拿到正確檔案，才以該字樣做測試。廠商強調，一切以國慶籌委會大會說法為主，他對此事「沒有什麼好說的」。

(中時電子報)