「不信正義喚不回、不容公理盡成灰！」連續空品拉緊報，立法委員參選人黃馨慧4日考察中火時，痛批蔡英文「非核家園」政策，導致台電中火發電廠發電供應中部以外，還將電力「南送、北送」，為政黨利益犧牲台中人健康；黃馨慧堅決主張中火減煤、汰換舊機組，台中人拒絕「用肺發電」！

黃馨慧指出，民進黨主張2025「非核家園」害慘了台中人！民進黨堅持力推「非核家園」政策，主張2025年達到再生能源20％、天然氣50％，及燃煤30％的能源發電比目標。

黃馨慧說，民進黨2016年上台執政，核四停建、核一、核二及核三不延役，並發展再生能源，但以這二年能源比例來看，前三年再生能源不增反減，從2016年5.1％掉到2018年4.9％，2025年真的可以達到20％目標？再生能源發展進度遲緩，為了彌補發電配比，中火燃煤量居高不下，全民只能被迫「用肺發電」？

黃馨慧質疑，不論是中火1至4號舊機組使用近30年，或是文山焚化爐運營逾24年，舊機組「標準鬆」、「超標多」，都是產生空汙PM2.5的「單一大戶」，既然取締空汙「先公後私」，應該盡速研擬汰舊方案，引進先進技術及管理，強化汙染防制效能。

黃馨慧強調，從目前台電發電配比來看，不論燃煤或燃氣發電，同樣都會產生PM2.5，只在於排量多寡。綜觀新北深澳燃煤電廠、桃園觀塘天然氣接收站均在民意反彈聲浪中停止興建計畫，為何中火不想汰換舊機、硬要裝新機組？為何民進黨要貫徹「非核家園」政策，卻要犧牲台中人「用肺發電」？呼籲中央中火減煤、立即汰換舊機！

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(中時 )