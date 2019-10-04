泰國發生離奇酒後死亡事件。（摘自http://tnews.teenee.com）

近期曝光了當天派對時的錄影片段，看出當晚酒酣耳熱之際，男男女女玩得相當開。（摘自http://tnews.teenee.com）

日前泰國發生離奇酒後死亡事件，25歲的泰國網美奴查娜（Thitim Bell Noraphanpiphat），在參加派對後被發現屍體倒臥在公寓內大廳的沙發上，警方依著監視器錄影帶畫面進行調查，已逮捕一名重大嫌疑人拉查達（Rachadech Wongthabutr）以及其他4名派對同伴，同為小模的他因曾上傳死者酒後精神恍惚的照片，被列為該案重大嫌疑人。但是近日卻有另一名女子聲稱，在奴查娜死亡的隔天，她也全身赤裸的在派對現場清醒，令這案件爆出案外案。

死者奴查娜的死因為何離奇，主要是法醫驗屍時研判是「酒精中毒」所造成的心臟麻痺。（圖摘自奴查娜IG:lunlabelle.thitim）

這名女子名為鹿（Deer），她表示和死者當天一起參加了在嫌疑人拉查達住所的派對，隔天清醒時一撕不掛，卻記不起發生的任何事。因此控訴他遭人非禮，警方也著手介入調查。

當天派對時的錄影片段，看出當晚酒酣耳熱之際，男男女女玩得相當開。（摘自http://tnews.teenee.com ）

而死者奴查娜的死因為何離奇，主要事法醫驗屍時研判是「酒精中毒」所造成的心臟麻痺，儘管沒有遭受性侵的痕跡，死者私密處卻有其他液體分泌物，不能排除有遭人性侵的可能，目前調查小組都在採集當事人的精液樣本。

近期曝光了當天派對時的錄影片段，看出當晚酒酣耳熱之際，男男女女玩得相當開，畫面可以看見穿著清涼的女孩子張開雙腿跨坐在男生身上，也因此身為死者閨蜜的鹿小姐，指控當晚肯定遭到下藥。據外媒報導，死者當晚是以工作身分參加派對，為參加人員提供飲料。

目前最弔詭的地方即在，儘管嫌疑人他們聲稱不知道死者已身亡，卻換掉死者身上的衣服，並且拉查達，這名帥氣的小模還在社群上張貼他與死者的合照，Po文寫著「我不知道我的第100名妻子怎麼做到的，她穿了我的衣服。」令警方覺得他們的行為十分怪異。

案發現場並未找到毒品，警方目前只能透過DNA來檢驗採集證據，並找出剩下2名嫌疑人。

泰國媒體案件報導，（3:55）。（摘自AMARIN TV）

(中時電子報)