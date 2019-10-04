菲籍漁工June Flores（左2）回憶斷橋事故仍心有餘悸。（許家寧攝）

新臺勝船長江榮華（左2）允諾全力幫助失業移工，相關資遣費並媒介工作。（許家寧攝）

新臺勝3艘漁船有16名外籍漁工倖存，其中有2名印尼籍漁工仍在醫院治療。（許家寧攝）

南方澳大橋崩塌壓毀3艘漁船，造成6名漁工罹難，蘇澳區漁會4日慰問16名倖存移工，新臺勝船長江榮華感慨「船都沒了！」強調漁工現在最想念的是家人，返鄉機票、薪資及相關資遣費會負責到底，未來也會盡力轉介船員到其他雇主工作。

新臺勝三艘漁船全毀，劫後餘生的12名菲律賓籍、4名印尼籍漁工生計也成為問題，回憶事故時，正在266號洗澡的菲籍漁工June Flores仍心有餘悸，當時一陣巨響，聽見其他船員驚喊「Go Out！」他還來不及穿衣服就倉皇跳海，遺憾好友不幸當場罹難。

漁會理事長蔡源龍說，外籍漁工就像自己的小孩，裡面有好幾個人，以前也是他的船員，不論罹難或受傷的漁工都要從優撫恤，現在最要緊的是船員在船上的家當全沒了，將先協助漁工購買衣物、生活用品及辦理手機，讓船員先安定下來。

船長江榮華表示，雖然他的船都沒了，但這條命留著最重要，漁工若想要回家看家人，他也會全力幫忙，返鄉休假期間薪水都會照發，錢的部分會先向漁會貸款，漁工未來如果想繼續留在南方澳，也會請勞務公司協助轉介到其他漁船。

交通部政次黃玉霖說，這場國家級的災難，政府除了先發放2萬元紅包給漁工壓壓驚，未來也會補償船東打造3艘新漁船，協助船長重新站起來，新船從設計到下水大概還要1年半，等有了新船以後，到時候也歡迎各位漁工回來。

(中時 )