800年老樟樹樹高22公尺、胸圍5.8公尺、根張範圍30公尺，樹冠面積706平方公尺，現況有缺頂、部分腐朽或中空。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府2年前委託農委會林業試驗所，為省府年代所列管的31株珍貴老樹辦理健康檢查，對生長情形不佳的老樹提供專業防治，迄今全縣列管受保護樹木已有59株，縣長徐耀昌4日由林試所博士傅春旭陪同，到銅鑼鄉興隆國小進行老樹巡禮，期勉師生與家長攜手愛護珍貴老樹、保育野生動物，營造和諧友善的自然環境。

站在樹齡800多年老樟樹下，有感其雄偉和經歷的滄桑歷史，徐耀昌感嘆，老樟樹成長至今相當不易，站在樹蔭下感覺自己非常渺小，樂見老樟樹經過健檢與防治後，健康狀況良好，巡謢工作未來仍會持續進行，希望學校師生、家長和社區鄉親，都能繼續呵護老樹、共存共榮。

興隆國小創校121年，校園內800多年的老樟樹，陪同無數師生及銅鑼鄉親成長，它曾獲福田樹木保育基金會遴選為全台最美校樹之一，傅春旭表示，2年前曾發現老樟樹遭到白蟻危害，經徹底清除白蟻活體和蟻道，改善腐朽樹幹，目前健康情形不錯，不過輕微炭蛆病和附近樹木褐根病擴散的威脅，仍需持續追蹤。

有地方人士希望遷移20年前裝置的避雷針，維護老樟樹整體景觀，並避免影響生長，傅春旭認為，縣內有3株老樹受過雷擊，分別處於枯死、苟延殘喘和恢復生機階段，樹木無法承受雷擊，建議還需監控評估後再處理。縣府農業處指出，老樟樹樹高22公尺、胸圍5.8公尺、根張範圍30公尺，樹冠面積706平方公尺，現況有缺頂、部分腐朽或中空。

(中時 )