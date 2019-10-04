雲林縣口湖鄉水井村和北港後溝里防汛道路損壞，前者造成地方淹水，後者影響居民進出，立委蘇治芬爭取近3000萬元改善，上午雲林縣蔡岳儒議員與水利署第五河川局長張庭華一起開說明會，讓居民知道這項好消息，防汛道路年底完工，口湖堤防明年3月竣工。
蔡岳儒表示，北港溪後溝里防汛道路改善工程，防汛道路設置標準跟一般道路不同，主要功能為提供防汛、搶險運輸及鄰近居民進出，蘇委員與他積極爭取警示標誌與照明設備，這次為了能有效提升搶險效能，降低工程運輸車輛對鄰里社區的影響，在崙仔堤防外施作500公尺工程，預計堤外200公頃的農地的運輸功能都能增強。
張庭華說，口湖水井段堤防年久失修，部分堤面有破損的狀況，蘇委員爭取水利署撥付2350萬工程經費來施作，預計改善727公尺堤防，加厚防洪牆，鋪設混泥土坡面工，加強堤防基礎，預期口湖水井村約20公頃的腹地可以免受淹水之苦，約明年3月即可完工。
口湖堤防、北港後溝里防汛道路改善兩工程，總計核撥2816萬元。
(中時 )
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