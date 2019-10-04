李晨先前和石純子（左圖）、王曉晨傳緋聞。（圖／翻攝自石純子SekiJunKo、王曉晨微博）

不敵去年逃稅風波，范冰冰和李晨今年6月宣告分手，結束4年感情，兩人恢復單身後感情生活依舊受到關注，女人緣超好的李晨先前傳出曖昧搭檔石純子、女星王曉晨。昨(3日)港媒爆出李晨的真命天女另有其人，疑是一名身家百億的新加坡千金，疑似兩人的同框照也曝光，可見該女身材火辣、皮膚白皙，頗像翻版范冰冰。

李晨和范冰冰分手後，一度被傳出為情爆瘦，隨後工作人員澄清李晨是為了新角色積極瘦身加上角度問題才會被拍到激瘦，而這段期間李晨的緋聞層出不窮，一下傳出和《七日生》同劇女星石純子假戲真做，但被工作人員否認，上月又傳李晨和女星王曉晨約會，令外界霧裡看花。

據《東網》報導，李晨真正的新歡非上述所提及，而是一名來自新加坡，坐擁20億港幣（約百億台幣）身家的富商千金，網上還流出疑似兩人合影，千金當時身穿低胸平口上衣，大秀事業線，五官精緻、瓜子臉、挺鼻，而像是李晨的男子背影穿著格子襯衫，然對此，當事人暫無回應。

(中時電子報)